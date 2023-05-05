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В Одесі готують альтернативні місця відпочинку, — Гуменюк

5 травня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі готують альтернативні місця відпочинку, — Гуменюк
Люди прогулюються в парку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Відвідування узбережжя цього, як і минулого, року під забороною. Втім місцева влада готує альтернативні місця для відпочинку.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"Ми проводимо інформаційну кампанію з роз’ясненням тих небезпек, які можуть стикати на узбережжі й в прибережних водах. Ми працюємо з органами місцевої влади, яким також надано відповідні рекомендації. Вони своєю чергою готують населення й альтернативні місця відпочину не на самому узбережжі", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Мінна небезпека

Речниця ОК "Південь" додала, що днями було знищено 20 міну, яку принесло до берегів. Втім не всі з них вдалось контрольовано знешкодити. Деякі міни самовільно здетонували й завдали суттєвих ушкоджень навколишньому середовищу. На щастя поруч людей в ті моменти не було. 

Нагадаємо, Україна має великий потенціал у туристичній галузі, але для його реалізації потрібні інновації та нові ідеї. На Одещині відбувається цікавий експеримент — переосмислення "самоідентифікації" громад з метою розвитку туризму в регіоні.

Крім того, Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини. 

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