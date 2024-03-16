Взрывы в Одессе сейчас 16 марта — Силы обороны выступили с заявлением

В Одессе гремят взрывы — Силы обороны выступили с заявлением
Взрывы в Одессе сейчас 16 марта было слышно около 23:30. Эти звуки являются результатом работы сил противовоздушной обороны по вражеским целям. В настоящее время в ряде областей продолжается воздушная тревога из-за атаки "шахедов".
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Взрывы в Одессе 16 марта
По информации военных, в Одессе идет боевая работа украинских защитников.
"Идет боевая работа на Одесщине. Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", — отметили бойцы.
Перед этим Воздушные силы предупредили об ударных беспилотниках, направлявшихся в направлении Одессы из Черного моря.
Воздушная тревога продолжает охватывать новые области. Так, на севере предупредили о ракетной опасности, а на юге — угроза ударных БпЛА.
Обновлено 00:32. По данным СМИ, в Одессе продолжают раздаваться взрывы.
Напомним, что российские захватчики обстреляли Одессу баллистическими ракетами 15 марта. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о пострадавших.
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