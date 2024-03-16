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В Одессе гремят взрывы — Силы обороны выступили с заявлением

16 марта 2024 23:38
обновлено: 07:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одессе сейчас 16 марта — Силы обороны выступили с заявлением
Сильный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: соцсети
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 16 марта было слышно около 23:30. Эти звуки являются результатом работы сил противовоздушной обороны по вражеским целям. В настоящее время в ряде областей продолжается воздушная тревога из-за атаки "шахедов".

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, в Одессе идет боевая работа украинских защитников.

"Идет боевая работа на Одесщине. Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", — отметили бойцы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Перед этим Воздушные силы предупредили об ударных беспилотниках, направлявшихся в направлении Одессы из Черного моря.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжает охватывать новые области. Так, на севере предупредили о ракетной опасности, а на юге — угроза ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 16 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:32. По данным СМИ, в Одессе продолжают раздаваться взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Одесса"

Напомним, что российские захватчики обстреляли Одессу баллистическими ракетами 15 марта. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о пострадавших.

Одесса
беспилотники
Одесская область
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине
війна
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