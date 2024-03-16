В Одесі гримлять вибухи — Сили оборони виступили з заявою
Вибухи в Одесі зараз 16 березня було чути близько 23:30. Ці звуки є результатом роботи сил протиповітряної оборони по ворожих цілях. Наразі в низці областей продовжується повітряна тривога через атаку "шахедів".
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Вибухи в Одесі 16 березня
За інформацією військових, в Одесі триває бойова робота українських захисників.
"Іде бойова робота на Одещині. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", — зазначили бійці.
Перед цим Повітряні сили попередили про ударні безпілотники, які прямували в напрямку Одеси з Чорного моря.
Повітряна тривога продовжує охоплювати нові області. Так, на півночі попередили про ракетну небезпеку, а на півдні — загроза ударних БпЛА.
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