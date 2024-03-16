В Одесі гримлять вибухи — Сили оборони виступили з заявою

Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: соцмережі

Вибухи в Одесі зараз 16 березня було чути близько 23:30. Ці звуки є результатом роботи сил протиповітряної оборони по ворожих цілях. Наразі в низці областей продовжується повітряна тривога через атаку "шахедів".

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Вибухи в Одесі 16 березня

За інформацією військових, в Одесі триває бойова робота українських захисників.

"Іде бойова робота на Одещині. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", — зазначили бійці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Перед цим Повітряні сили попередили про ударні безпілотники, які прямували в напрямку Одеси з Чорного моря.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжує охоплювати нові області. Так, на півночі попередили про ракетну небезпеку, а на півдні — загроза ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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