Свободные места в детсадах Одессы: как найти садик для ребенка?

Дети в детском саду. Фото иллюстративное: УНИАН/Корпусенко Борис

Из-за ограничения количества мест в укрытиях количество детей в детских садах Одессы втрое меньше, чем в 2021 году. Впрочем, возможность устроить ребенка в учреждение дошкольного образования есть, особенно в Приморском районе. Родителям стоит следить за актуальной информацией.

Об этом пишет глава департамента образования Елена Буйневич в своем Facebook.

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Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот

Места в детские сады Одессы

По ее словам, на сегодня количество детей в детских садах Одессы значительно уменьшилось, ведь оно зависит от вместимости укрытий. Однако ситуация меняется, поэтому стоит следить за обновлениями.

"В каждом заведении укрытие в 2-3 раза меньше здания, поэтому и детей могут принять меньше. Но возможность устроить ребенка в садик города есть. Родителям стоит обращать внимание на наличие свободных мест в соседних районах, поскольку ситуация меняется постоянно", — отметила Буйневич.

На сегодня больше всего мест в детсадах есть в Приморском районе, а меньше всего — в Хаджибейском.

Перечень детских садов в Приморском районе. Фото: скриншот

Перечень детских садов в Пересыпском районе: Фото: скриншот

Перечень садиков в Приморском районе. Фото: скриншот

Перечень садиков в Приморском районе. Фото: скриншот

Перечень садиков в Приморском районе. Фото: скриншот 1 / 5

Родителям, которые ожидают свободное место, советуют регулярно проверять обновленную информацию в территориальных отделах образования:

Киевский район — ул. Филатова, 2А, каб. 23, тел. (048) 753 00 31, k-tvo@ukr.net

Пересипский район — ул. Атамана Головатого, 99, каб. 1, тел. (0482) 34 04 81, s-tvo@ukr.net

Приморский район — ул. Канатная, 134, каб. 53, тел. (048) 776 10 10, p-tvo@ukr.net

Хаджибеевский район — ул. Генерала Петрова, 22, каб. 423, тел. (048) 761 24 34, m-tvo@ukr.net

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