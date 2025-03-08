Вільні місця у дитсадках Одеси: як знайти садок для дитини?

Діти в дитячому садочку. Фото ілюстративне: УНІАН/Корпусенко Борис

Через обмеження кількості місць в укриттях кількість дітей у дитячих садках Одеси втричі менша, ніж у 2021 році. Втім, можливість влаштувати дитину до закладу дошкільної освіти є, особливо в Приморському районі. Батькам варто слідкувати за актуальною інформацією.

Про це пише голова департаменту освіти Олена Буйневич у своєму Facebook.

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Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот

Місця в дитячі садочки Одеси

За її словами, на сьогодні кількість дітей у дитячих садочках Одеси значно зменшилася, адже вона залежить від місткості укриттів. Однак ситуація змінюється, тому варто слідкувати за оновленнями.

"У кожному закладі укриття у 2-3 рази менше за будівлю, тому й дітей можуть прийняти менше. Але можливість влаштувати дитину в садок міста є. Батькам варто звертати увагу на наявність вільних місць у сусідніх районах, оскільки ситуація змінюється постійно", — зазначила Буйневич.

На сьогодні найбільше місць у дитсадках є в Приморському районі, а найменше — у Хаджибейському.

Перелік дитячих садків у Приморському районі. Фото: скриншот

Перелік дитячих садочків у Пересипському районі: Фото: скриншот

Перелік садочків у Приморському районі. Фото: скриншот

Перелік садочків у Приморському районі. Фото: скриншот

Перелік садочків у Приморському районі. Фото: скриншот 1 / 5

Батькам, які очікують вільне місце, радять регулярно перевіряти оновлену інформацію в територіальних відділах освіти:

Київський район — вул. Філатова, 2А, каб. 23, тел. (048) 753 00 31, k-tvo@ukr.net

Пересипський район — вул. Отамана Головатого, 99, каб. 1, тел. (0482) 34 04 81, s-tvo@ukr.net

Приморський район — вул. Канатна, 134, каб. 53, тел. (048) 776 10 10, p-tvo@ukr.net

Хаджибеєвський район — вул. Генерала Петрова, 22, каб. 423, тел. (048) 761 24 34, m-tvo@ukr.net

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