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В Одессе киевлянин переоделся в женщину и украл полмиллиона долларов

12 июля 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе киевлянин переоделся в женщину и украл полмиллиона долларов
Задержание вора. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Киевлянину двое подельников предоставили информацию о наличии немалой суммы денег у жителя Одессы. Мужчина решил замаскироваться под женщину и украсть полмиллиона долларов.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности схемы

В полдень сообщники приступили к работе. Чтобы не быть опознанным, запутать следы и избежать ответственности, киевлянин переоделся в женскую одежду, спрятал лицо под шляпой и в таком виде поднялся на 15 этаж жилого дома на Французском проспекте. Он открыл дверь потерпевшего заготовленным им заранее ключом и украл 500 000 долларов.

После нескольких дней работы сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП вышли на след преступника. Его задержали в столице, где он проживает. Правоохранители провели обыски дома у подозреваемого и других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, изъяли одежду женщины, часть денег и другие предметы следственного характера.

Одежда для маскировки. Фото: ГУНП в Одесской области
Одежда для маскировки. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет мужчину

Пока фигуранту сообщили о подозрении в совершении правонарушения, квалифицированного ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса. Речь идет о тайном похищении чужого имущества, соединенном с проникновением в жилье, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах как исполнителем, который в соучастии с другими субъектами уголовного правонарушения совершил уголовное правонарушение в условиях военного положения.

Злоумышленникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 18 миллионов гривен.

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры на скамье подсудимых оказался директор одного из известных строительных предприятий. Его подозревают в неуплате в бюджет Украины 33 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.

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