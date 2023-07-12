В Одесі киянин переодягнувся в жінку та вкрав півмільйона доларів

Затримання злодія. Фото: ГУНП в Одеській області

Киянину двоє спільників надали інформацію про наявність чималої суми грошей у жителя Одеси. Чоловік вирішив замаскуватись під жінку та вкрасти півмільйона доларів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці схеми

Опівдні спільники взялися до роботи. Щоб не бути впізнаним, заплутати сліди та уникнути відповідальності, киянин переодягнувся в жіночий одяг, сховав обличчя під капелюхом і в такому вигляді піднявся на 15-й поверх житлового будинку на Французькому проспекті. Він відкрив двері потерпілого із заготовленим ним заздалегідь ключем і вкрав 500 000 доларів.

Після кількох днів роботи співробітники Управління карного розшуку ГУНП вийшли на слід злочинця. Його затримали у столиці, де він проживає. Правоохоронці провели обшуки вдома у підозрюваного та інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, вилучили одяг жінки, частину грошей та інші предмети слідчого характеру.

Одяг для маскування. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на чоловіка

Наразі, фігуранту повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, кваліфікованого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням у житло, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах як виконавцем, який у співучасті з іншими суб’єктами кримінального правопорушення вчинив кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану.

Зловмисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 18 мільйонів гривень.

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури на лаві підсудних опинився директор одного з відомих будівельних підприємств. Його підозрюють у несплаті до бюджету України 33 мільйонів гривень податку на додану вартість.