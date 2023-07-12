В Одесі киянин переодягнувся в жінку та вкрав півмільйона доларів
Киянину двоє спільників надали інформацію про наявність чималої суми грошей у жителя Одеси. Чоловік вирішив замаскуватись під жінку та вкрасти півмільйона доларів.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Подробиці схеми
Опівдні спільники взялися до роботи. Щоб не бути впізнаним, заплутати сліди та уникнути відповідальності, киянин переодягнувся в жіночий одяг, сховав обличчя під капелюхом і в такому вигляді піднявся на 15-й поверх житлового будинку на Французькому проспекті. Він відкрив двері потерпілого із заготовленим ним заздалегідь ключем і вкрав 500 000 доларів.
Після кількох днів роботи співробітники Управління карного розшуку ГУНП вийшли на слід злочинця. Його затримали у столиці, де він проживає. Правоохоронці провели обшуки вдома у підозрюваного та інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, вилучили одяг жінки, частину грошей та інші предмети слідчого характеру.
Яке покарання чекає на чоловіка
Наразі, фігуранту повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, кваліфікованого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням у житло, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах як виконавцем, який у співучасті з іншими суб’єктами кримінального правопорушення вчинив кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану.
Зловмисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 18 мільйонів гривень.
Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури на лаві підсудних опинився директор одного з відомих будівельних підприємств. Його підозрюють у несплаті до бюджету України 33 мільйонів гривень податку на додану вартість.