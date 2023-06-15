Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе будет курсировать фототрамвай: по какому маршруту arrow

В Одессе будет курсировать фототрамвай: по какому маршруту

15 июня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе будет курсировать фототрамвай: по какому маршруту
Люди в фототрамвае. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе в поддержку донорства крови запустили необычный проект — фототрамвай, объезжающий улицы города. В нем размещена выставка фотографий, привлекающая внимание общества к важности донорства крови.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Выставка состоит из фотографий известного фотографа Бориса Бухмана и архивных фото Департамента информации и цифровых решений Одесского горсовета.

Первый экскурсионный рейс фототрамвая был организован для временно перемещенных детей, медицинских работников и доноров. В ходе экскурсии заведующий музеем КП "ОМЕТ" Максим Коновалов рассказывал об истории одесского электротранспорта.

Фототрамвай в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет

Фототрамвай будет курсировать по трассе маршрута №7 до конца недели, а затем продолжит свое путешествие по маршруту №10. Для отслеживания местоположения рекомендуется использовать мобильное приложение Transpod с номером 4010. Этот проект предоставляет возможность одесситам и гостям города не только совершить обычную поездку, но и получить больше информации о донорстве крови и его значении.

Напомним, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.

Отметим, что с начала полномасштабной войны значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высока эта потребность остается и сейчас. Более 4 тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас