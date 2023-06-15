В Одессе будет курсировать фототрамвай: по какому маршруту

Люди в фототрамвае. Фото: Одесский городской совет

В Одессе в поддержку донорства крови запустили необычный проект — фототрамвай, объезжающий улицы города. В нем размещена выставка фотографий, привлекающая внимание общества к важности донорства крови.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Выставка состоит из фотографий известного фотографа Бориса Бухмана и архивных фото Департамента информации и цифровых решений Одесского горсовета.

Первый экскурсионный рейс фототрамвая был организован для временно перемещенных детей, медицинских работников и доноров. В ходе экскурсии заведующий музеем КП "ОМЕТ" Максим Коновалов рассказывал об истории одесского электротранспорта.

Фототрамвай в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет

Фототрамвай будет курсировать по трассе маршрута №7 до конца недели, а затем продолжит свое путешествие по маршруту №10. Для отслеживания местоположения рекомендуется использовать мобильное приложение Transpod с номером 4010. Этот проект предоставляет возможность одесситам и гостям города не только совершить обычную поездку, но и получить больше информации о донорстве крови и его значении.

Напомним, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.

Отметим, что с начала полномасштабной войны значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высока эта потребность остается и сейчас. Более 4 тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны.