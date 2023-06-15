В Одесі курсуватиме фототрамвай: за яким маршрутом

Люди у фототрамваї. Фото: Одеська міська рада

В Одесі, на підтримку донорства крові, запустили незвичайний проєкт — фототрамвай, що об'їжджає вулиці міста. У ньому розміщена виставка фотографій, що привертає увагу громади до важливості донорства крові.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Виставка складається зі знімків відомого фотографа Бориса Бухмана та архівних фотографій Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міськради.

Перший екскурсійний рейс фототрамвая був організований для тимчасово переміщених дітей, медичних працівників та донорів. У ході екскурсії завідувач музею КП "ОМЕТ" Максим Коновалов розповідав про історію одеського електротранспорту.

Фототрамвай в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Фототрамвай буде курсувати за трасою маршруту №7 до кінця тижня, а потім продовжить свою подорож маршрутом №10. Для відстеження його місцеперебування рекомендується використовувати мобільний застосунок Transpod з номером 4010. Цей проєкт надає можливість одеситам та гостям міста не лише здійснити звичайну поїздку, а й отримати більше інформації про донорство крові та його значення.

Нагадаємо, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.