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В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения света

24 ноября 2024 14:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Инцидент в Одессе: люди застряли на аттракционе из-за отключения
Люди застряли на аттракционе. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе из-за внезапного отключения электроэнергии остановился аттракцион. Люди оказались заблокированы на высоте и ожидают помощи.

Видео инцидента опубликовали одесские Telegram-каналы.

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Люди застряли на аттракционе в Одессе

Инцидент произошел в одном из популярных парков Одессы – парке Шевченко. В результате внезапного отключения света аттракцион, поднимающий людей на значительную высоту, остановился посреди работы. Пассажиры остались "висеть" в воздухе, что вызвало большой стресс у посетителей парка.

Что делать, если застряли на аттракционе

Если вы оказались в ситуации, когда застряли на аттракционе, важно оставаться спокойными и действовать рационально. Вот рекомендации, которые могут помочь:

Не паникуйте:

  • Паника может усугубить стрессовую ситуацию и усложнить ваше самочувствие. Дышите глубоко и успокойтесь.

Дождитесь помощи:

  • Сотрудники парка или спасатели знают, как поступать в таких случаях. Попытки самостоятельно выбраться могут оказаться опасными.

Не снимайте ремни безопасности:

  • Даже если кажется, что вы можете выбраться, не снимайте ремни безопасности или другие фиксаторы. Это может привести к травмам.

Избегайте движений, которые могут усугубить ситуацию:

  • Не расшатывайте аттракцион и не пытайтесь передвигаться. Это может осложнить ситуацию.

После инцидента обратитесь к врачу:

  • Даже если вы чувствуете себя хорошо, проверьте свое здоровье после инцидента, особенно если были на высоте или подверглись стрессу.

Напомним, в ДТЭК обновили графики отключения света сегодня в Одесской области. Также мы писали, что в Одессе шторм.

Одесса Одесская область парки Одесская ОГА Новости Одессы свет

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