Інцидент в Одесі: люди застрягли на атракціоні через відключення

Люди застрягли на атракціоні. Фото: скриншот

В Одесі через раптове вимкнення електроенергії зупинився атракціон. Люди опинилися заблокованими на висоті та очікують допомоги.

Відео інциденту опублікували одеські Telegram-канали.

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Інцидент стався в одному з популярних парків Одеси ― парку Шевченка. Унаслідок раптового відключення світла атракціон, який піднімає людей на значну висоту, зупинився посеред роботи. Пасажири залишились "висіти" у повітрі, що викликало неабиякий стрес у відвідувачів парку.

Що робити, якщо застрягли на атракціоні

Якщо ви опинилися в ситуації, коли застрягли на атракціоні, важливо залишатися спокійними та діяти раціонально. Ось рекомендації, які можуть допомогти:

Не панікуйте:

Паніка може посилити стресову ситуацію та ускладнити ваше самопочуття. Дихайте глибоко та заспокойтеся.

Дочекайтеся допомоги:

Співробітники парку чи рятувальники знають, як діяти у таких випадках. Спроби самостійно вибратися можуть бути небезпечними.

Не знімайте ремені безпеки:

Навіть якщо здається, що ви можете вибратися, не знімайте ремені безпеки чи інші фіксатори. Це може призвести до травм.

Уникайте рухів, які можуть погіршити ситуацію:

Не розхитуйте атракціон і не намагайтеся пересуватися. Це може ускладнити ситуацію.

Після інциденту зверніться до лікаря:

Навіть якщо ви почуваєтеся добре, перевірте своє здоров’я після інциденту, особливо якщо були на висоті чи зазнали стресу.

Нагадаємо, у ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині. Також ми писали, що в Одесі шторм.