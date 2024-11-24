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В Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла

24 листопада 2024 14:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Інцидент в Одесі: люди застрягли на атракціоні через відключення
Люди застрягли на атракціоні. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі через раптове вимкнення електроенергії зупинився атракціон. Люди опинилися заблокованими на висоті та очікують допомоги.

Відео інциденту опублікували одеські Telegram-канали.

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Інцидент стався в одному з популярних парків Одеси ― парку Шевченка. Унаслідок раптового відключення світла атракціон, який піднімає людей на значну висоту, зупинився посеред роботи. Пасажири залишились "висіти" у повітрі, що викликало неабиякий стрес у відвідувачів парку.

Що робити, якщо застрягли на атракціоні

Якщо ви опинилися в ситуації, коли застрягли на атракціоні, важливо залишатися спокійними та діяти раціонально. Ось рекомендації, які можуть допомогти:

Не панікуйте:

  • Паніка може посилити стресову ситуацію та ускладнити ваше самопочуття. Дихайте глибоко та заспокойтеся.

Дочекайтеся допомоги:

  • Співробітники парку чи рятувальники знають, як діяти у таких випадках. Спроби самостійно вибратися можуть бути небезпечними.

Не знімайте ремені безпеки:

  • Навіть якщо здається, що ви можете вибратися, не знімайте ремені безпеки чи інші фіксатори. Це може призвести до травм.

Уникайте рухів, які можуть погіршити ситуацію:

  • Не розхитуйте атракціон і не намагайтеся пересуватися. Це може ускладнити ситуацію.

Після інциденту зверніться до лікаря:

  • Навіть якщо ви почуваєтеся добре, перевірте своє здоров’я після інциденту, особливо якщо були на висоті чи зазнали стресу.

Нагадаємо, у ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині. Також ми писали, що в Одесі шторм.

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