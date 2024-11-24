Інцидент в Одесі: люди застрягли на атракціоні через відключення

В Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла
В Одесі через раптове вимкнення електроенергії зупинився атракціон. Люди опинилися заблокованими на висоті та очікують допомоги.
Відео інциденту опублікували одеські Telegram-канали.
Люди застрягли на атракціоні в Одесі
Інцидент стався в одному з популярних парків Одеси ― парку Шевченка. Унаслідок раптового відключення світла атракціон, який піднімає людей на значну висоту, зупинився посеред роботи. Пасажири залишились "висіти" у повітрі, що викликало неабиякий стрес у відвідувачів парку.
Що робити, якщо застрягли на атракціоні
Якщо ви опинилися в ситуації, коли застрягли на атракціоні, важливо залишатися спокійними та діяти раціонально. Ось рекомендації, які можуть допомогти:
Не панікуйте:
- Паніка може посилити стресову ситуацію та ускладнити ваше самопочуття. Дихайте глибоко та заспокойтеся.
Дочекайтеся допомоги:
- Співробітники парку чи рятувальники знають, як діяти у таких випадках. Спроби самостійно вибратися можуть бути небезпечними.
Не знімайте ремені безпеки:
- Навіть якщо здається, що ви можете вибратися, не знімайте ремені безпеки чи інші фіксатори. Це може призвести до травм.
Уникайте рухів, які можуть погіршити ситуацію:
- Не розхитуйте атракціон і не намагайтеся пересуватися. Це може ускладнити ситуацію.
Після інциденту зверніться до лікаря:
- Навіть якщо ви почуваєтеся добре, перевірте своє здоров’я після інциденту, особливо якщо були на висоті чи зазнали стресу.
Нагадаємо, у ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині. Також ми писали, що в Одесі шторм.
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