В Одессе раздаются мощные взрывы — какая угроза
В Одессе сегодня, 14 декабря, раздаются мощные взрывы. Российские захватчики атакуют город и область баллистикой. Местные власти призывают одесситов находиться в укрытии.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Одессе: что известно
Горожане в субботу после обеда слышали несколько взрывов сразу. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Мэр города и глава Одесской области призывают жителей региона находиться в безопасном месте.
Кроме того, после взрывов в небе остались следы. Пока неизвестно, есть ли событие цели.
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, Россия держит в Средиземном море более сорока ракет. Также мы писали, что в Одесской области военные моряки сбил три цели.
Читайте Новини.LIVE!