Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В Одессе сегодня, 14 декабря, раздаются мощные взрывы. Российские захватчики атакуют город и область баллистикой. Местные власти призывают одесситов находиться в укрытии.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе: что известно

Горожане в субботу после обеда слышали несколько взрывов сразу. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Мэр города и глава Одесской области призывают жителей региона находиться в безопасном месте.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Кроме того, после взрывов в небе остались следы. Пока неизвестно, есть ли событие цели.

Следы после взрывов. Фото: Новини.LIVE

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, Россия держит в Средиземном море более сорока ракет. Также мы писали, что в Одесской области военные моряки сбил три цели.