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В Одессе раздаются мощные взрывы — какая угроза

14 декабря 2024 14:42
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Взрывы в Одессе
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 14 декабря, раздаются мощные взрывы. Российские захватчики атакуют город и область баллистикой. Местные власти призывают одесситов находиться в укрытии.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе: что известно

Горожане в субботу после обеда слышали несколько взрывов сразу. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Мэр города и глава Одесской области призывают жителей региона находиться в безопасном месте.

В Одессе раздаются мощные взрывы - какая угроза - фото 2
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот
В Одессе раздаются мощные взрывы - какая угроза - фото 3
Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Кроме того, после взрывов в небе остались следы. Пока неизвестно, есть ли событие цели.

В Одессе раздаются мощные взрывы - какая угроза - фото 4
Следы после взрывов. Фото: Новини.LIVE

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, Россия держит в Средиземном море более сорока ракет. Также мы писали, что в Одесской области военные моряки сбил три цели.

Одесса взрыв Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы балистическая атака

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