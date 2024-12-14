Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

В Одесі сьогодні, 14 грудня лунають потужні вибухи. Російські загарбники атакують місто та область балістикою. Місцева влад закликає одеситів перебували в укритті.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Вибухи в Одесі: що відомо

Містяни у суботу по обіді чули декілька вибухів одразу. До цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Мер міста та очільник Одеської області закликають мешканців регіону перебувати в безпечному місці.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Повідомлення Генадія Труханова. Фото: скриншот

Окрім цього, після вибухів в небі залишилися сліди. Поки невідомо, чи є збиття цілі.

Сліди після вибухів. Фото: Новини.LIVE

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет. Також ми писали, що в Одеській області військові моряки збили три цілі.