В Одессе раздаются взрывы — причина

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Жители Одессы сейчас, 23 апреля, слышат звуки взрывов. Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время идет боевая работа по вражескому разведывательному дрону.



Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот

В городе работают силы ПВО по вражескому разведчику. Фото: скриншот

По информации Воздушных Сил ВС Украины, на большей части территории государства существует угроза баллистики.

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Сообщение ПС ВСУ об угрозе баллистики. Фото: скриншот

Уведомление об угрозе баллистики. Фото: скриншот

Где сейчас звучит воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит на территории нескольких областей Украины. Угроза баллистического вооружения в южных, центральных и частично восточных регионах. Также красным цветом отмечена территория временно оккупированного Крыма.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что враг еще раз выпустил по югу Украины ударные БпЛА ночью против 23 апреля, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.