В Одессе раздаются взрывы — причина
Жители Одессы сейчас, 23 апреля, слышат звуки взрывов. Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время идет боевая работа по вражескому разведывательному дрону.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По информации Воздушных Сил ВС Украины, на большей части территории государства существует угроза баллистики.
Где сейчас звучит воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога звучит на территории нескольких областей Украины. Угроза баллистического вооружения в южных, центральных и частично восточных регионах. Также красным цветом отмечена территория временно оккупированного Крыма.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что враг еще раз выпустил по югу Украины ударные БпЛА ночью против 23 апреля, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.
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