В Одесі лунають вибухи — причина

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Жителі Одеси зараз, 23 квітня, чують звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що наразі триває бойова робота по ворожому розвідувальному дрону.



Про це повідомляють моніторингові канали.



Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

У місті працюють сили ППО по вородому розвідувальнику. Фото: скриншот

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, наразі на більшій частині території держави існує загроза балістики.



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Допис ПС ЗСУ про загрозу балістики. Фото: скриншот

Повідомлення про загрозу балістики. Фото: скриншот

Де зараз звучить повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить на території декількох областей України. Загроза балістичного озброєння наразі у південних, центральних та частково східних регіонах. Також червоним кольором позначена територія тимчасово окупованого Криму.



Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що ворог вкотре випустив по півдню України ударні БпЛА вночі проти 23 квітня, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.