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В Одесі лунають вибухи — причина

23 квітня 2024 12:26
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі лунають вибухи — причина
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителі Одеси зараз, 23 квітня, чують звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що наразі триває бойова робота по ворожому розвідувальному дрону. 

Про це повідомляють моніторингові канали. 
 

В Одесі лунають вибухи — причина - фото 1
Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот
В Одесі лунають вибухи — причина - фото 2
У місті працюють сили ППО по вородому розвідувальнику. Фото: скриншот

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, наразі на більшій частині території держави існує загроза балістики. 
 

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Допис ПС ЗСУ про загрозу балістики. Фото: скриншот
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Повідомлення про загрозу балістики. Фото: скриншот

Де зараз звучить повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить на території декількох областей України. Загроза балістичного озброєння наразі у південних, центральних та частково східних регіонах. Також червоним кольором позначена територія тимчасово окупованого Криму.
 

В Одесі лунають вибухи — причина - фото 5
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що ворог вкотре випустив по півдню України ударні БпЛА вночі проти 23 квітня, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.

Одеса
вибух

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