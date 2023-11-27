В Одессе почти полторы сотни котельных оборудованы генераторами

Генератор в одесской котельной. Фото: Одесский городской совет

По состоянию на сегодняшний день в Одессе есть необходимость в дополнительных источниках энергии. В настоящее время 148 малых и квартальных котельных города оборудованы генераторами.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Теплоснабжение города Одессы".

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В ведомстве отмечают, что для работы котельных требуется не только наличие электроэнергии, но и устойчивого водоснабжения.

"Из-за сложных погодных условий и обрывов электросетей мощные насосные станции Инфоксводоканала работали нестабильно, о чем население было поставлено в известность. Как следствие, работа мощных районных котельных вынужденно была приостановлена", — говорится в сообщении.

Также коммунальщики отмечают, что совместно с ГСЧС продолжается разбор завалов и осуществляются противоаварийные работы.

Больше об устранении последствий непогоды

Напомним, в сети появились первые кадры разрушенной в результате непогоды трубы котельной в Пересыпском районе. Известно, что повреждения и само здание, а местные жители остаются без отопления.

Также мы писали, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.