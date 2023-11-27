В Одесі майже півтори сотні котелень обладнані генераторами

Генератор в одеській котельні. Фото: Одеська міська рада

Станом на сьогодні в Одесі є необхідність у додаткових джерелах енергії. Наразі 148 малих та квартальних котелень міста обладнані генераторами.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Теплопостачання міста Одеси".

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У відомстві зазначають, що для роботи котелень потрібно не тільки наявність електроенергії, але й сталого водопостачання.

"Через складні погодні умови та обриви електромереж потужні насосні станції Інфоксводоканалу працювали нестабільно, про що населення було повідомлене. Як наслідок, робота потужних районних котелень вимушено була призупинена", — йдеться у повідомленні.

Також комунальники наголошують, що наразі спільно з ДСНС триває розбір завалів та здійснюються протиаварійні роботи.

Більше про усунення наслідків негоди

Нагадаємо, у мережі зʼявилися перші кадри зруйнованої внаслідок негоди труби котельної у Пересипському районі. Наразі відомо, що пошкоджень зазнала також і сама будівля, а місцеві мешканці залишаються без опалення.

Також ми писали, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.