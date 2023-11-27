Комунальники усувають завали від зруйнованої труби котельної в Одесі

Наслідки руйнування труби. Фото: колаж

У мережі зʼявилися перші кадри зруйнованої внаслідок негоди труби котельної у Пересипському районі. Наразі відомо, що пошкоджень зазнала також і сама будівля, а місцеві мешканці залишаються без опалення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження, і вже розпочали аварійні роботи. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якнайшвидше почала працювати", — заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Деталі інциденту

Інцидент трапився в Одесі на вулиці Паустовського. Штормовий вітер пошкодив трубу, що здіймалася високо над котельнею. За словами очевидців, відчувся сильний гуркіт.

Реакція комунальників

Біля котельної в Одесі, де впала 100-метрова труба, рятувальники продовжують розбирати завали.

"Працюють на місці рятувальники, розбирають завали, працюють наші спеціалісти, які встановлюють причину, обстежують те обладнання, що сьогодні можна відновити. Про строки казати рано. Можливо, до кінця дня буде вже більше інформації", — зазначила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.

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