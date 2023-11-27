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Коммунальщики устраняют завалы от разрушенной котельной трубы в Одессе

27 ноября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Коммунальщики устраняют завалы от разрушенной котельной трубы в Одессе
Последствия разрушения трубы. Фото: коллаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появились первые кадры разрушенной в результате непогоды трубы котельной в Пересыпском районе. Известно, что повреждено и само здание, а местные жители остаются без отопления.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Детали инцидента

Инцидент произошел в Одессе на улице Паустовского. Штормовой ветер повредил трубу, поднимающуюся высоко над котельной. По словам очевидцев, послышался громкий грохот.

Реакция коммунальщиков

Возле котельной в Одессе, где упала 100-метровая труба, спасатели продолжают разбирать завалы.

"Работают на месте спасатели, разбирают завалы, работают наши специалисты, которые устанавливают причину, обследуют то оборудование, что сегодня можно восстановить. О сроках говорить рано. Возможно, до конца дня будет уже больше информации", — отметила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.

Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.

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