Коммунальщики устраняют завалы от разрушенной котельной трубы в Одессе
В сети появились первые кадры разрушенной в результате непогоды трубы котельной в Пересыпском районе. Известно, что повреждено и само здание, а местные жители остаются без отопления.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Детали инцидента
Инцидент произошел в Одессе на улице Паустовского. Штормовой ветер повредил трубу, поднимающуюся высоко над котельной. По словам очевидцев, послышался громкий грохот.
Реакция коммунальщиков
Возле котельной в Одессе, где упала 100-метровая труба, спасатели продолжают разбирать завалы.
"Работают на месте спасатели, разбирают завалы, работают наши специалисты, которые устанавливают причину, обследуют то оборудование, что сегодня можно восстановить. О сроках говорить рано. Возможно, до конца дня будет уже больше информации", — отметила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.
Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.
Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.
Читайте Новини.LIVE!