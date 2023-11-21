В Одессе "заминировали" ряд учебных заведений

Детей вывели из заминированного здания. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 ноября, поступили сообщения о массовом "минировании" одесских учебных заведений. Сейчас известно о 8 таких случаях, дети и персонал эвакуированы из зданий.

Об этом Новинами.LIVE сообщили очевидцы с места событий.

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Также в департаменте образования и науки сообщают, что по их электронному адресу поступило сообщение от "российского террориста", который якобы заминировал все школы в городе. В настоящее время взрывотехники в усиленном режиме работают в разных учебных заведениях.

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, если удастся, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и главное — не паниковать.

Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, удалиться на безопасное расстояние;

важно быть как можно дальше от больших скоплений людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;

лучше позвонить по телефону на горячую линию СБУ или полицию и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;

постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Напомним, в Одессе задержан звонивший на 102 мужчина и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.