В Одесі "замінували" низку навчальних закладів

Дітей вивели з замінованої будівлі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 листопада, надійшли повідомлення про масове "мінування" одеських навчальних закладів. Наразі відомо про 8 таких випадків, дітей та персонал евакуйовано з будівель.

Про це Новинам.LIVE повідомили очевидці з місця подій.

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Також у департаменті освіти та науки повідомляють, що на їхню електронну адресу надійшло повідомлення від "російського терориста", який начебто замінував усі школи у місті. Наразі вибухотехніки у посиленому режимі працюють у різних закладах освіти.

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, якщо вдасться, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і головне — не панікувати.

Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, віддалитися на безпечну відстань;

важливо бути якомога далі від великих скупчень людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;

краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;

постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.