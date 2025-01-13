Языковые активисты обвинили театр Маски в пророссийской позиции

Русскоязычная вывеска в театре "Маски". Фото: "Деколонизация. Украина"

В одесском Доме клоунов вывески и объявления до сих пор на русском языке. Из-за этого языковые активисты назвали заведение центром "русского мира".

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина".

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Что произошло

Активисты опубликовали видео со спектакля театра "Маски", который состоялся в пятницу, 10 января. Объявления во время действа звучали на русском языке. На этом же языке табличка "Посольство юмора в Украине".

Это не "посольство юмора" это посольство русского мира. В 2025 году не дошло, что выступления на русском языке это моветон", — говорят в организации.

Отметим, что Дом клоунов в Одессе существует с 2003 года. Он был создан в бывшем кинотеатре по инициативе комик-труппы "Маски". В помещении заведения проходят спектакли, концерты, показы кинофильмов и другие художественные заведения.

Напомним, две пожилые одесситки заявили, что Одесса русский город, а украинцев вообще не существует. Также мы сообщали, что аптекарь в Измаиле отказалась переходить на украинский по просьбе клиентки.