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В Одесі мовні активісти наїхали на театр Маски — які претензії

13 січня 2025 09:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мовні активісти звинуватили театр Маски у проросійській позиції
Російськомовна вивіска у театрі "Маски". Фото: "Деколонізація. Україна"
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В одеському Будинку клоунів вивіски та оголошення досі російською мовою. Через це мовні активісти назвали заклад осередком "русского мира".

Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна"

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Що сталося

Активісти опублікували відео з вистави театру "Маски", яка відбулася у п'ятницю, 10 січня. Оголошення під час дійства звучали російською мовою. Цією ж мовою табличка "Посольство юмора в Украине".

"Це не "посольство юмора" це посольство русского міра. У 2025 році не дійшло, що виступи російською мовою це моветон",  — говорять в організації.

Зазначимо, що Будинок клоунів в Одесі існує з 2003 року. Він був створений у колишньому кінотеатрі за ініціативи комік-трупи "Маски". У приміщенні закладу відбуваються вистави, концерти, покази кінофільмів та інші мистецькі заклади.

Нагадаємо, дві літні одеситки заявили, що Одеса російське місто, а українців взагалі не існує. Також ми повідомляли, що аптекарка в Ізмаїлі відмовилася переходити на українську на прохання клієнтки.

Одеса російська мова мовний скандал театр активісти Новини Одеси

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