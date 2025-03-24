Вероятный транспортный коллапс в Одессе

Транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Водители Одессы не могут получать бронь от мобилизации, что грозит транспортным коллапсом. Мэр города Геннадий Труханов обратился к Кабмину по поводу предупреждения этого явления.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

Сложности перевозчиков

Частные перевозчики оказались в сложном положении из-за изменения статуса критически важных предприятий, определенных Постановлением КМУ №76 от 22 ноября 2024 года. Новые требования к уровню зарплат делают невозможным бронирование водителей, что ставит под угрозу стабильную работу общественного транспорта. На сегодня недокомплект кадров в этой сфере уже достиг критической отметки — 50%.

"Мы признаем важность мобилизации, однако реалии работы общественного транспорта в Одессе требуют немедленных и взвешенных решений. Обращаюсь с просьбой предоставить разъяснения и взять на себя общую ответственность за транспортное будущее Одессы и сотен других городов Украины", — отмечает мэр Одессы Геннадий Труханов в своем обращении к Кабинету Министров Украины.

Постановление Кабинета министров

Добавим, согласно Постановлению КМУ №76 от 22 ноября 2024 года, военнообязанный работник зачисляется на спецучет только в случае начисления и выплаты ему заработной платы не менее 20 тысяч гривен. Кроме того, сотрудник предприятия не должен находиться в розыске ТЦК.

Напомним, недавно мы писали о том, почему муниципальная стража заменит ТЦК. А также о том, что Одесская область лидирует по количеству неуплаченных центрам комплектования штрафам.