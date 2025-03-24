Ймовірний транспортний колапс в Одесі

Транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Водії Одеси не можуть отримувати бронь від мобілізації, що загрожує транспортним колапсом. Мер міста Геннадій Труханов звернувся до Кабміну із приводу попередження цього явища.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Складності перевізників

Приватні перевізники опинилися у складному становищі через зміни статусу критично важливих підприємств, визначених Постановою КМУ №76 від 22 листопада 2024 року. Нові вимоги до рівня зарплат унеможливлюють бронювання водіїв, що ставить під загрозу стабільну роботу громадського транспорту. На сьогодні недокомплект кадрів у цій сфері вже досяг критичної позначки — 50%.

"Ми визнаємо важливість мобілізації, проте реалії роботи громадського транспорту в Одесі потребують негайних та виважених рішень. Звертаюся з проханням надати роз’яснення і взяти на себе спільну відповідальність за транспортне майбутнє Одеси та сотень інших міст України", — відмічає мер Одеси Геннадій Труханов у своєму зверненні до Кабінету Міністрів України.

Постанова Кабінету міністрів

Додамо, згідно з Постановою КМУ №76 від 22 листопада 2024 року, військовозобов’язаний працівник зараховується на спецоблік лише в разі нарахування та виплати йому заробітної плати не менш ніж 20 тисяч гривень. Крім того, співробітник підприємства має не перебувати в розшуку ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому муніципальна варта замінить ТЦК. А також про те, що Одещина лідирує за кількістю несплачених центрам комплектування штрафам.