Одесса и города области включены в список регионов где ведутся боевые действия

Одессу и большинство населенных пунктов области внесли в список территорий, где ведутся боевые действия. В перечень вошли города и села 7 территориальных громад региона.

Об этом говорится в приказе Министерства развития громад и территорий №1151.

Одесса в списке

Министерство развития громад утвердило изменения в перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. В обновленный список включено более 100 населенных пунктов Одесской области в Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Раздельнянском, Березовском, Подольском и Одесском районах. Вошел туда и областной центр. Приказ был подписан вице-премьер-министром восстановления Украины Алексеем Кулебой и согласован министром обороны Рустемом Умеровым.

Дата начала включения в список для большинства населенных пунктов (кроме Сергеевки и Затоки) — 26 мая 2025 года. В тот день состоялась комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесскую область и другие регионы Украины.

Детали статуса

Следует отметить, что в городах, которые включены в перечень территорий где ведутся боевые действия, согласно закону о "Правовом режиме военного положения", могут назначаться городские военные администрации.

Кроме того, для жителей прифронтовых территорий и зон боевых действий действует расширенная программа "єВідновлення", благодаря которой можно получить компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество.

Приказ министерства. Фото: скриншот приказа Минрегиона

Перечень городов Одесского района. Фото: скриншот приказа Минрегиона

