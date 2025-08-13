Відео
Головна Одеса В Одесі може з'явитися військова адміністрація — документ

В Одесі може з'явитися військова адміністрація — документ

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 09:25
Одеса та міста області включені до списку регіонів, де ведуться бойові дії
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесу та більшість населених пунктів області внесли до списку територій, де ведуться бойові дії. До переліку увійшли міста та села семи територіальних громад регіону.

Про це йдеться у наказі Міністерства розвитку громад і територій №1151.

Одеса у списку

Міністерство розвитку громад затвердило зміни до переліку територій, де ведуться чи велися бойові дії. Оновлений список охоплює понад 100 населених пунктів Одеської області у Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах. Увійшов туди й обласний центр. Наказ підписаний віцепрем'єром — міністром відновлення України Олексієм Кулебою та погоджений міністром оборони Рустемом Умеровим. 

Дата початку включення до списку для більшості населених пунктів (окрім Сергіївки та Затоки) — 26 травня 2025 року. Того дня відбулася комбінована ракетно-дронова атака на Одещину та інші регіони України.

Деталі статусу

Слід зазначити, що у містах, які включені до переліку територій де ведуться бойові дії, згідно із законом про "Правовий режим воєнного стану", можуть призначатися міські військові адміністрації.

Крім того, для жителів прифронтових територій та зон бойових дій діє розширена програма "єВідновлення", завдяки якій можна отримати компенсації за знищене чи пошкоджене майно.

None - фото 1
Наказ міністерства. Фото: скриншот наказу Мінрегіону
None - фото 2
Перелік міст Одеського району. Фото: скриншот наказу Мінрегіону

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення радіолокаційного комплексу у Криму. А також про те, в якому командному пункті плануються удари по Одещині.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
