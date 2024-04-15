В Одессе могут продлить время продажи алкоголя — до которого часа

Человек покупает алкоголь в супермаркете. Фото: Запорожский городской совет

В настоящее время в Одессе продажа алкогольных напитков разрешена до 22:00. Однако речь идет, чтобы продлить это время еще на час.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Алкоголь после 22:00

Такое решение рассматривается в мэрии в рамках поддержки одесского бизнеса. Вскоре будет подготовлено соответствующее распоряжение главы военной администрации Олега Кипера.

"Чтобы уравнять возможности бизнеса и привести к всеукраинским нормам принято решение разрешить торговать спиртными напитками до 23:00", — отметил городской голова.

Однако до принятия соответствующего решения в горсовете призывают предпринимателей соблюдать все установленные нормы по продаже спиртного в магазинах и заведениях.

В регионе действуют запреты

Напомним, что во время действия военного положения в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в частности фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

Также запрещается движение машин без шумопоглотителя на прямотоке. Еще в городе отменяли проведение мото- и автосоревнований, водители которых в несколько раз превышают скорость на дорогах. Такие запреты будут действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Также мы писали, что с 1 апреля стартовал запрет на любительский и промысловый лов рыбы. Правило, связанное с периодом нереста рыбы на водоемах Одесской области, будет действовать до 31 июля.