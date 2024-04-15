В Одессе могут продлить время продажи алкоголя — до которого часа
В настоящее время в Одессе продажа алкогольных напитков разрешена до 22:00. Однако речь идет, чтобы продлить это время еще на час.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Алкоголь после 22:00
Такое решение рассматривается в мэрии в рамках поддержки одесского бизнеса. Вскоре будет подготовлено соответствующее распоряжение главы военной администрации Олега Кипера.
"Чтобы уравнять возможности бизнеса и привести к всеукраинским нормам принято решение разрешить торговать спиртными напитками до 23:00", — отметил городской голова.
Однако до принятия соответствующего решения в горсовете призывают предпринимателей соблюдать все установленные нормы по продаже спиртного в магазинах и заведениях.
В регионе действуют запреты
Напомним, что во время действия военного положения в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в частности фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.
Также запрещается движение машин без шумопоглотителя на прямотоке. Еще в городе отменяли проведение мото- и автосоревнований, водители которых в несколько раз превышают скорость на дорогах. Такие запреты будут действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.
Также мы писали, что с 1 апреля стартовал запрет на любительский и промысловый лов рыбы. Правило, связанное с периодом нереста рыбы на водоемах Одесской области, будет действовать до 31 июля.
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