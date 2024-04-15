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В Одесі можуть подовжити час продажу алкоголю  — до котрої години

15 квітня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі можуть подовжити час продажу алкоголю  — до котрої години
Чоловік купує алкоголь в супермаркеті. Фото: Запорізька міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наразі в Одесі продаж алкогольних напоїв дозволений до 22:00. Проте йдеться мова, аби продовжити цей час ще на годину.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Таке рішення розглядається у мерії в рамках підтримки одеського бізнесу. Невдовзі буде підготовлене відповідне розпорядження голови військової адміністрації Олега Кіпера.

"Щоб урівняти можливості бізнесу та привести до всеукраїнських норм прийнято рішення дозволити торгувати спиртними напоями до 23:00", — зазначив міський голова. 

Проте до прийняття відповідного рішення у міськраді закликають підприємців дотримуватись усіх встановлених норм щодо продажу спиртного у магазинах та закладах. 

В регіоні діють заборони

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух машин без шумопоглинача на прямотоку. Ще у місті скасовували проведення мото- та автозмагань, водії яких в декілька разів перевищують швидкість на дорогах. Такі заборони діятимуть до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Також ми писали, що з 1 квітня стартувала заборона на любительський та промисловий вилов риби. Правило, пов'язане із періодом нересту риби на водоймах Одеської області, буде діяти до 31 липня.

Одеса
алкоголь
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
заборона
супермаркет

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