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В Одессе на базе гвардейцев сформирован пожарный взвод

31 марта 2023 20:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гвардейцы прошли курс занятий совместно с работниками ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11-й бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Учеба проходила в течение месяца. За это время гвардейцы и спасатели овладевали навыками в сфере гражданской защиты населения и практиковались в проведении спасательных операций.

"Большинство чрезвычайных ситуаций происходит и распространяется из-за сознательных или бессознательных действий человека. Неоднократно бойцы Национальной гвардии принимали участие и помогали спасателям в тушении пожаров, разборе завалов. Возможность совместно учиться, это шанс получить передовой опыт в данном направлении", отметил начальник пожарной службы бригады. 

После окончания учебы гвардейцы составили зачеты и получили диплом пожарного-спасателя. Заместитель командира бригады по работе с личным составом выразил надежду на углубление сотрудничества между Национальной гвардией и ГСЧС в будущем.

Напомним, подразделения Национальной гвардии Украины, которые базируются в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

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