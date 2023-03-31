В Одесі на базі гвардійців сформовано пожежний взвод

Гвардійці пройшли курс занять спільно з працівниками ДСНС

Вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Навчання відбувалось впродовж місяця. За цей час гвардійці і рятувальники опановували навички у сфері цивільного захисту населення та практикувалися у проведенні рятувальних операцій.

"Більшість надзвичайних ситуацій відбувається та поширюється через свідомі чи несвідомі дії людини. Неодноразово бійці Національної гвардії брали участь та допомагали рятувальникам в гасінні пожеж, розборі завалів. Можливість спільно навчатись, це шанс отримати передовий досвід в даному напрямку", — зазначив начальник пожежної служби бригади.

Після завершення навчання гвардійці склали заліки та отримали диплом пожежника-рятівника. Заступник командира бригади по роботі з особовим складом висловив надію на поглиблення співпраці між Національною гвардією та ДСНС у майбутньому.

Нагадаємо, підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.