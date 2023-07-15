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В Одессе "на горячем" задержали наркоторговца

15 июля 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе полицейские задержали 21-летнего горожанина с партией наркотиков
Полицейские задержали новолуния. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан молодой человек, который продавал горожанам запрещенные вещества. Мужчина делал "закладки" в Дюковском парке.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области .

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По информации правоохранителей, обнаружили у мужчины несколько десятков подозрительных свертков.

"Изъяли у злоумышленника 24 свертка с порошкообразным веществом. Он пояснил, что это — "соли", заказанные им в виртуальном магазине с целью дальнейшего сбыта" , — говорится в сообщении.

Молодой человек отметил, что наркосодержащие вещества он приобрел в интернете. Изъятые вещества было направлено на экспертное исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Также полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к данному преступлению.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан. Ему грозит наказание, предусматривающее ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет. Следствие продолжается.

Напомним, на территории Одесской области раскрыли незаконное производство подакцизной продукции. В подпольном цехе обнаружили и конфисковали алкогольные напитки, продаваемые под марками известных брендов. Общая стоимость изъятого товара превышает 1,5 млн. гривен.

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