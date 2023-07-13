Фарбував алкоголь: на Одещині виявили підпільний цех

Підпільний цех з підробки алкоголю. Фото: ДСР

На території Одеської області розкрили незаконне виробництво підакцизної продукції. У підпільному цеху виявили та конфіскували алкогольні напої, що продавали під марками відомих брендів. Загальна вартість вилученого товару перевищує 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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За даними поліції, незаконне виробництво організував 39-річний місцевий житель, який виготовляв та зберігав алкогольну продукцію з порушенням акцизних марок України або без них.

Було встановлено місце розташування підпільного цеху, оснащеного всіма необхідними засобами для виробництва — від насосів та харчових барвників до упаковки із символікою відомих брендів. У результаті проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 4500 літрів підакцизної продукції, а також необхідне обладнання.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Зловмиснику загрожує покарання згідно з частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. У разі засудження йому може бути призначено позбавлення волі на строк від восьми до десяти років, а також конфіскація майна та знищення виробленої незаконно продукції та обладнання.

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одещини продаж сурогатного алкоголю призвів до масового отруєння і загибелі людей. За оперативною інформацією, наразі четверо осіб вже померли, а ще семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Також ми писали, що на Одещині поліцейським вдалося провести успішну операцію щодо виявлення незаконної торгівлі підакцизними товарами. За понад місяць роботи правоохоронці вилучили практично 19 тисяч літрів алкоголю та 62 тисячі пачок цигарок. Оцінена вартість затриманого контрабандного товару перевищує 7 мільйонів гривень.