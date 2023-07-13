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Красил алкоголь: в Одесской области обнаружили подпольный цех

13 июля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Красил алкоголь: в Одесской области обнаружили подпольный цех
Подпольный цех по подделке алкоголя. Фото: ДСР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На территории Одесской области раскрыто незаконное производство подакцизной продукции. В подпольном цехе обнаружили и конфисковали алкогольные напитки, продаваемые под марками известных брендов. Общая стоимость изъятого товара превышает 1,5 млн. гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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По данным полиции, незаконное производство организовал 39-летний местный житель, производивший и хранивший алкогольную продукцию с нарушением акцизных марок Украины или без них.

Было установлено месторасположение подпольного цеха, оснащенного всеми необходимыми средствами для производства — от насосов и пищевых красителей до упаковки с символикой известных брендов. В результате проведенных санкционированных обысков стражи порядка изъяли более 4500 литров подакцизной продукции, а также необходимое оборудование.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Злоумышленнику грозит наказание согласно части 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров. В случае осуждения ему может быть назначено лишение свободы на срок от восьми до десяти лет, а также конфискация имущества и уничтожение производимой незаконно продукции и оборудования.

Напомним, в Раздельнянском районе Одесчины продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению и гибели людей. По оперативной информации, в настоящее время четыре человека уже умерли, а еще семь находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Одесской области полицейским удалось провести успешную операцию по выявлению незаконной торговли подакцизными товарами. За месяц работы правоохранители изъяли практически 19 тысяч литров алкоголя и 62 тысяч пачек сигарет. Оценка задержанного контрабандного товара превышает 7 миллионов гривен.

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