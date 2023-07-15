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В Одесі "на гарячому" затримали наркоторговця

15 липня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі поліцейські затримали 21-річного містянина із партією наркотиків
Поліцейські затримали молодика. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали молодика, який продавав містянам заборонені речовини. Чоловік робив "закладки" у Дюківському парку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, виявили у чоловіка декілька десятків підозрілих пакунків. 

"Вилучили у зловмисника 24 згортки із порошкоподібною речовиною. Він пояснив, що то — "солі", замовлені ним у віртуальній крамниці з метою подальшого збуту", — йдеться у повідомленні.

Молодик зазначив, що нарковмісні речовини він придбав у інтернеті. Вилучену речовину скерували на експертне дослідження, за результатами якого буде вирішуватися питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Також поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до даного злочину. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали. Йому загрожує покарання, що передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Слідство триває. 

Нагадаємо, на території Одеської області розкрили незаконне виробництво підакцизної продукції. У підпільному цеху виявили та конфіскували алкогольні напої, що продавали під марками відомих брендів. Загальна вартість вилученого товару перевищує 1,5 млн гривень.

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