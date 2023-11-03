В Одессе на скамью подсудимых отправили псевдоминеров

Полиция работает на месте инцидента. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили лиц, готовивших псевдоминирование в органах государственной власти. Известно, что в ближайшее время они собирались "подвергать опасности" работников некоторых районных судов города и военкоматов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Несколько месяцев назад женщина сообщила спецлинии "102" об угрозе взрыва в одном из подразделений полиции. Позже мужчина сообщил то же самое о территориальном центре комплектования и социальной поддержке. По указанным заявителями адресам были направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, работники кинологического центра и управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Обследовав объекты, взрывчатку правоохранители не обнаружили.

Какое наказание грозит

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет заключения. Следствие продолжается.

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, если удастся, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и главное — не паниковать.

Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, удалиться на безопасное расстояние;

важно быть как можно дальше от больших скоплений людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;

лучше позвонить по горячей линии СБУ или полиции и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;

постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который звонил по телефону на "102" и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.