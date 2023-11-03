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В Одесі на лаву підсудних відправили псевдомінерів

3 листопада 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі на лаву підсудних відправили псевдомінерів
Поліція працює на місці інциденту. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили осіб, які готували псевдомінування в органах державної влади. Відомо, що найближчим часом вони збиралися "наражати на небезпеку" працівників деяких районних судів міста та військкоматів. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Декілька місяців тому жінка повідомила на спецлінію "102" про загрозу вибуху в одному з підрозділів поліції. Пізніше чоловік сповістив те саме щодо територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За вказаними заявниками адресами негайно були скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, працівники кінологічного центру та управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Обстеживши об’єкти, вибухівку правоохоронці не виявили.

Яке покарання загрожує 

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Слідство триває. 

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, якщо вдасться, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і головне — не панікувати.

  • Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, віддалитися на безпечну відстань;
  • важливо бути якомога далі від великих скупчень людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;
  • краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;
  • постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

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