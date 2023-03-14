В Одессе на пешеходных переходах появится светодиодное освещение

Всего оборудуют 7 переходов

В Одессе появятся пешеходные переходы со светодиодным освещением. На них планируют потратить более 400 тысяч гривен.

Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.

Где именно установить светодиодное освещение

ул. Малая Арнаутская угол ул. Вячеслава Черновола,

ул. Большой Арнаутский угол пер. Канатный, возле школы №101,

ул. Дальническое шоссе, 2, возле "Академии спорта",

ул. Магистральная, 37

ул. Лиманная, 120,

ул. Главная, 18,

Хаджибейская дор., 34, возле школы №127.

Расходы на новое освещение

Коммунальное предприятие "СМЭП" планирует потратить на проекты более 400 тысяч гривен, то есть около 50 тысяч за каждый переход. Заказ на разработку проектов получил физическое лицо-предприниматель Фролов Дерис Станиславович, который должен сдать готовые проекты в течение двух месяцев.

Интересно водителям

С 10 марта автомобилисты могут ездить по улицам Пироговской и Мариинской. Впрочем, в этой части города действуют правило согласно транзитному движению.

Также недавно открылось транзитное движение автотранспорта по улице Приморская. Тем временем пешеходное движение запрещено.

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Фото иллюстративное: Schreder