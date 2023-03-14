В Одессе на пешеходных переходах появится светодиодное освещение
В Одессе появятся пешеходные переходы со светодиодным освещением. На них планируют потратить более 400 тысяч гривен.
Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.
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Где именно установить светодиодное освещение
- ул. Малая Арнаутская угол ул. Вячеслава Черновола,
- ул. Большой Арнаутский угол пер. Канатный, возле школы №101,
- ул. Дальническое шоссе, 2, возле "Академии спорта",
- ул. Магистральная, 37
- ул. Лиманная, 120,
- ул. Главная, 18,
- Хаджибейская дор., 34, возле школы №127.
Расходы на новое освещение
Коммунальное предприятие "СМЭП" планирует потратить на проекты более 400 тысяч гривен, то есть около 50 тысяч за каждый переход. Заказ на разработку проектов получил физическое лицо-предприниматель Фролов Дерис Станиславович, который должен сдать готовые проекты в течение двух месяцев.
Интересно водителям
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Фото иллюстративное: Schreder