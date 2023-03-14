В Одесі на пішохідних переходах з’явиться світлодіодне освітлення
В Одесі з'являться сучасні пішохідні переходи зі світлодіодним освітленням. На них планують витратити понад 400 тисяч гривень.
Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
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Де саме мають встановити світлодіодне освітлення
- вул. Мала Арнаутська кут вул. В’ячеслава Чорновола,
- вул. Велика Арнаутська кут пров. Канатний, біля школи № 101,
- вул. Дальницьке шосе, 2, біля "Академії спорту",
- вул. Магістральна, 37
- вул. Лиманна, 120,
- вул. Головна, 18,
- Хаджибейська дор., 34, біля школи № 127.
Витрати на нове освітлення
Комунальне підприємство "СМЕП" планує витратити на проєкти понад 400 тисяч гривень, тобто близько 50 тисяч за кожен перехід. Замовлення на розробку проєктів отримала фізична особа-підприємець Фролов Дерис Станіславович, який повинен здати готові проєкти протягом двох місяців.
Цікаво водіям
З 10 березня автомобілісти можуть їздити вулицями Пироговська та Маріїнська. Втім, в цій частині міста діють правило згідно з транзитним рухом.
Також нещодавно відкрився транзитний рух автотранспорту вулицею Приморська. Тим часом пішохідний рух заборонений.
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Фото ілюстративне: Schreder