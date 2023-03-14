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В Одесі на пішохідних переходах з’явиться світлодіодне освітлення

14 березня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Всього обладнають сім переходів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з'являться сучасні пішохідні переходи зі світлодіодним освітленням. На них планують витратити понад 400 тисяч гривень.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

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  • вул. Мала Арнаутська кут вул. В’ячеслава Чорновола,
  • вул. Велика Арнаутська кут пров. Канатний, біля школи № 101,
  • вул. Дальницьке шосе, 2, біля "Академії спорту",
  • вул. Магістральна, 37
  • вул. Лиманна, 120,
  • вул. Головна, 18,
  • Хаджибейська дор., 34, біля школи № 127.

Витрати на нове освітлення

Комунальне підприємство "СМЕП" планує витратити на проєкти  понад 400 тисяч гривень, тобто близько 50 тисяч за кожен перехід. Замовлення на розробку проєктів отримала фізична особа-підприємець Фролов Дерис Станіславович, який повинен здати готові проєкти протягом двох місяців.

Цікаво водіям

З 10 березня автомобілісти можуть їздити вулицями Пироговська та Маріїнська. Втім, в цій частині міста діють правило згідно з транзитним рухом.

Також  нещодавно відкрився транзитний рух автотранспорту вулицею Приморська. Тим часом пішохідний рух заборонений.

В Україні набули чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МЗС. Деталі читайте в матеріалі.

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію".

Фото ілюстративне: Schreder

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