Одесса акция поддержки пленных и пропавших без вести - фото

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных. Фото: Дарья Бевзюк

В Одессе состоялась еженедельная акция в поддержку военнопленных, гражданских заложников и пропавших без вести. Люди вышли с плакатами и фотографиями, чтобы напомнить, что каждый пропавший имеет лицо, семью и мечту вернуться домой.

Об этом с места события сообщают сами участники акции.

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Акция в поддержку военнопленных

В Одессе, возле вокзала снова появились знакомые лица. Это матери, жены, дети, друзья и неравнодушные люди, которые еженедельно приходят с плакатами, на которых фото тех, кого держат в плену или о ком нет никаких известий.

Женщина держит плакат с фотографией мужа. Фото: Дарья Бевзюк

Люди с плакатами в руках. Фото: Дарья Бевзюк

Женщина держит флаг с фотографией пропавшего военного. Фото: Дарья Бевзюк

Призывы участников акции

Отметим, акция в Одессе проходит каждое воскресенье. И каждую неделю добавляется новый плакат, новое лицо. На белой бумаге новые лозунги:

"Мечтаю знать, что ты жив",

"Верните мой смысл жизни",

"Их пытают! Тебе ок?",

"Каждый шаг — ради твоего возвращения, папочка".

Акция в Одессе. Фото: Дарья Бевзюк

Люди держат плакат с фотографиями пленных военных. Фото: Дарья Бевзюк

Девушка держит плакат во время акции в Одессе. Фото: Дарья Бевзюк

Эти лозунги напоминают, что украинские военные и гражданские остаются в российских застенках месяцами и годами. Часто без доступа к адвокатам, лекарствам или связи с семьями и без доказательств, что они вообще живы.

Женщина и мужчина держат плакаты в руках. Фото: Дарья Бевзюк

Родные ждут сына из плена. Фото: Дарья Бевзюк

Люди в Одессе вышли в поддержку пленных. Фото: Дарья Бевзюк

Напомним, бывший военнопленный рассказал об ужасах российского плена. Также мы писали, что Андрея Коломийца, который провел 10 лет в российских тюрьмах, доставили в территориальный центр комплектования в Белгороде-Днестровском.