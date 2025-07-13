Одесса акция поддержки пленных и пропавших без вести - фото

В Одессе напомнили о пленных — фоторепортаж с акции
В Одессе состоялась еженедельная акция в поддержку военнопленных, гражданских заложников и пропавших без вести. Люди вышли с плакатами и фотографиями, чтобы напомнить, что каждый пропавший имеет лицо, семью и мечту вернуться домой.
Об этом с места события сообщают сами участники акции.
Акция в поддержку военнопленных
В Одессе, возле вокзала снова появились знакомые лица. Это матери, жены, дети, друзья и неравнодушные люди, которые еженедельно приходят с плакатами, на которых фото тех, кого держат в плену или о ком нет никаких известий.
Призывы участников акции
Отметим, акция в Одессе проходит каждое воскресенье. И каждую неделю добавляется новый плакат, новое лицо. На белой бумаге новые лозунги:
- "Мечтаю знать, что ты жив",
- "Верните мой смысл жизни",
- "Их пытают! Тебе ок?",
- "Каждый шаг — ради твоего возвращения, папочка".
Эти лозунги напоминают, что украинские военные и гражданские остаются в российских застенках месяцами и годами. Часто без доступа к адвокатам, лекарствам или связи с семьями и без доказательств, что они вообще живы.
Напомним, бывший военнопленный рассказал об ужасах российского плена. Также мы писали, что Андрея Коломийца, который провел 10 лет в российских тюрьмах, доставили в территориальный центр комплектования в Белгороде-Днестровском.
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