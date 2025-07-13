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Главная Одесса В Одессе напомнили о пленных — фоторепортаж с акции

В Одессе напомнили о пленных — фоторепортаж с акции

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 14:50
Одесса акция поддержки пленных и пропавших без вести - фото
В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных. Фото: Дарья Бевзюк

В Одессе состоялась еженедельная акция в поддержку военнопленных, гражданских заложников и пропавших без вести. Люди вышли с плакатами и фотографиями, чтобы напомнить, что каждый пропавший имеет лицо, семью и мечту вернуться домой.

Об этом с места события сообщают сами участники акции.

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Акция в поддержку военнопленных

В Одессе, возле вокзала снова появились знакомые лица. Это матери, жены, дети, друзья и неравнодушные люди, которые еженедельно приходят с плакатами, на которых фото тех, кого держат в плену или о ком нет никаких известий.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 1
Женщина держит плакат с фотографией мужа. Фото: Дарья Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 2
Люди с плакатами в руках. Фото: Дарья Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 3
Женщина держит флаг с фотографией пропавшего военного. Фото: Дарья Бевзюк

Призывы участников акции

Отметим, акция в Одессе проходит каждое воскресенье. И каждую неделю добавляется новый плакат, новое лицо. На белой бумаге новые лозунги:

  • "Мечтаю знать, что ты жив",
  • "Верните мой смысл жизни",
  • "Их пытают! Тебе ок?",
  • "Каждый шаг — ради твоего возвращения, папочка".
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 4
Акция в Одессе. Фото: Дарья Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 5
Люди держат плакат с фотографиями пленных военных. Фото: Дарья Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 6
Девушка держит плакат во время акции в Одессе. Фото: Дарья Бевзюк

Эти лозунги напоминают, что украинские военные и гражданские остаются в российских застенках месяцами и годами. Часто без доступа к адвокатам, лекарствам или связи с семьями и без доказательств, что они вообще живы.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 7
Женщина и мужчина держат плакаты в руках. Фото: Дарья Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 8
Родные ждут сына из плена. Фото: Дарья Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 9
Люди в Одессе вышли в поддержку пленных. Фото: Дарья Бевзюк

Напомним, бывший военнопленный рассказал об ужасах российского плена. Также мы писали, что Андрея Коломийца, который провел 10 лет в российских тюрьмах, доставили в территориальный центр комплектования в Белгороде-Днестровском.

Одесса акция военные пленные Новости Одессы обмен пленными
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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