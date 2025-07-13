Одеса акція підтримки полонених і зниклих безвісти — фото

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції
В Одесі відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених, цивільних заручників і зниклих безвісти. Люди вийшли з плакатами та фотографіями, аби нагадати, що кожен зниклий має обличчя, родину і мрію повернутися додому.
Про це з місця події повідомляють самі учасники акції.
Акція на підтримку військовополонених
В Одесі, біля вокзалу, знову з’явилися знайомі обличчя. Це матері, дружини, діти, друзі та небайдужі, які щотижня приходять із плакатами, на яких фото тих, кого тримають у полоні або про кого немає жодної звістки.
Заклики учасників акції
Зазначимо, акція в Одесі проходить щонеділі. І щотижня додається новий плакат, нове обличчя. На білому папері нові гасла:
- "Мрію знати, що ти живий",
- "Поверніть мій сенс життя",
- "Їх катують! Тобі ок?",
- "Кожен крок — заради твого повернення, татко".
Ці гасла нагадують, що українські військові та цивільні залишаються в російських катівнях місяцями й роками. Часто без доступу до адвокатів, ліків чи зв’язку з родинами. Часто без доказів, що вони взагалі живі.
Нагадаємо, колишній військовополонений розповів про жахи російського полону. Також ми писали, що Андрія Коломійця, який провів 10 років у російських тюрмах, доправили до територіального центру комплектування в Білгороді-Дністровському.
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