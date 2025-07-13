Одеса акція підтримки полонених і зниклих безвісти — фото

В Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: Дар'я Бевзюк

В Одесі відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених, цивільних заручників і зниклих безвісти. Люди вийшли з плакатами та фотографіями, аби нагадати, що кожен зниклий має обличчя, родину і мрію повернутися додому.

Про це з місця події повідомляють самі учасники акції.

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Акція на підтримку військовополонених

В Одесі, біля вокзалу, знову з’явилися знайомі обличчя. Це матері, дружини, діти, друзі та небайдужі, які щотижня приходять із плакатами, на яких фото тих, кого тримають у полоні або про кого немає жодної звістки.

Жінка тримає плакат з фотографією чоловіка. Фото: Дар'я Бевзюк

Люди з плакатами у руках. Фото: Дар'я Бевзюк

Жінка тримає прапор з фотографією зниклого військового. Фото: Дар'я Бевзюк

Заклики учасників акції

Зазначимо, акція в Одесі проходить щонеділі. І щотижня додається новий плакат, нове обличчя. На білому папері нові гасла:

"Мрію знати, що ти живий",

"Поверніть мій сенс життя",

"Їх катують! Тобі ок?",

"Кожен крок — заради твого повернення, татко".

Акція в Одесі. Фото: Дар'я Бевзюк

Люди тримають плакат з фотографіями полонених військових. Фото: Дар'я Бевзюк

Дівчина тримає плакат під час акції в Одесі. Фото: Дар'я Бевзюк

Ці гасла нагадують, що українські військові та цивільні залишаються в російських катівнях місяцями й роками. Часто без доступу до адвокатів, ліків чи зв’язку з родинами. Часто без доказів, що вони взагалі живі.

Жінка та чоловік тримають плакати у руках. Фото: Дар'я Бевзюк

Рідні чекають сина з полону. Фото: Дар'я Бевзюк

Люди в Одесі вийшли на підтримку полонених. Фото: Дар'я Бевзюк

Нагадаємо, колишній військовополонений розповів про жахи російського полону. Також ми писали, що Андрія Коломійця, який провів 10 років у російських тюрмах, доправили до територіального центру комплектування в Білгороді-Дністровському.