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Головна Одеса В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 14:50
Одеса акція підтримки полонених і зниклих безвісти — фото
В Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: Дар'я Бевзюк

В Одесі відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених, цивільних заручників і зниклих безвісти. Люди вийшли з плакатами та фотографіями, аби нагадати, що кожен зниклий має обличчя, родину і мрію повернутися додому. 

Про це з місця події повідомляють самі учасники акції.

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Акція на підтримку військовополонених

В Одесі, біля вокзалу, знову з’явилися знайомі обличчя. Це матері, дружини, діти, друзі та небайдужі, які щотижня приходять із плакатами, на яких фото тих, кого тримають у полоні або про кого немає жодної звістки.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 1
Жінка тримає плакат з фотографією чоловіка. Фото: Дар'я Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 2
Люди з плакатами у руках. Фото: Дар'я Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 3
Жінка тримає прапор з фотографією зниклого військового. Фото: Дар'я Бевзюк

Заклики учасників акції

Зазначимо, акція в Одесі проходить щонеділі. І щотижня додається новий плакат, нове обличчя. На білому папері нові гасла:

  • "Мрію знати, що ти живий",
  • "Поверніть мій сенс життя",
  • "Їх катують! Тобі ок?",
  • "Кожен крок — заради твого повернення, татко".
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 4
Акція в Одесі. Фото: Дар'я Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 5
Люди тримають плакат з фотографіями полонених військових. Фото: Дар'я Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 6
Дівчина тримає плакат під час акції в Одесі. Фото: Дар'я Бевзюк

Ці гасла нагадують, що українські військові та цивільні залишаються в російських катівнях місяцями й роками. Часто без доступу до адвокатів, ліків чи зв’язку з родинами. Часто без доказів, що вони взагалі живі.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 7
Жінка та чоловік тримають плакати у руках. Фото: Дар'я Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 8
Рідні чекають сина з полону. Фото: Дар'я Бевзюк
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 9
Люди в Одесі вийшли на підтримку полонених. Фото: Дар'я Бевзюк

Нагадаємо, колишній військовополонений розповів про жахи російського полону. Також ми писали, що Андрія Коломійця, який провів 10 років у російських тюрмах, доправили до територіального центру комплектування в Білгороді-Дністровському.

Одеса акція військові полонені Новини Одеси обмін полоненими
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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