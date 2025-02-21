подозрения работникам нелегальных игорных заведений в Одессе

Компьютер, который изъяли. Фото: Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении семи работникам и соорганизатору сети незаконных игорных заведений в Одессе. За это им грозит от 680 до 850 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, руководил работой залов 29-летний одессит, который привлек к своему бизнесу около 20 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Указания относительно деятельности казино фигурант получал от кураторов, полный круг которых устанавливается детективами. Игорные заведения были расположены на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях в Киевском районе Одессы. Работали круглосуточно без вывесок или наружной рекламы. Все они функционировали без создания юридического лица, необходимых лицензий и уплаты налогов. Вход контролировали системой видеонаблюдения. Новичков к игре допускали только после проверки по специальной базе. Во время обысков детективы изъяли наличные, мобильные телефоны, черновую документацию, более 5 000 единиц компьютерной техники, и 4 складских помещения, где фигуранты хранили технические устройства и мебель. Общая стоимость изъятого составляет более 58 млн грн.

Игровые автоматы в складских помещениях. Фото: Бюро экономической безопасности

Какое наказание грозит

Мужчин подозревают по ч. 2 ст. 203-2 Криминального кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Им грозит от 680 до 850 тысяч гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о диверсантах, которых задержали в Одесской области. А также о непригодности к службе за 8 тысяч долларов.