підозри працівникам нелегальних гральних закладів в Одесі

Вилучений комп'ютер. Фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру семи працівникам та співорганізатору мережі незаконних гральних закладів в Одесі. За це їм загрожує від 680 до 850 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, керував роботою залів 29-річний одесит, який залучив до свого бізнесу близько 20 людей віком від 18 до 35 років. Вказівки щодо діяльності казино фігурант отримував від кураторів, повне коло яких встановлюється детективами. Гральні заклади були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях у Київському районі Одеси. Працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами. Усі вони функціонували без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі. Під час обшуків детективи вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію, понад 5 000 одиниць комп’ютерної техніки, та 4 складські приміщення, де фігуранти зберігали технічні пристрої та мебель. Загальна вартість вилученого становить понад 58 млн грн.

Гральні автомати в складських приміщеннях. Фото: Бюро економічної безпеки

Яке покарання загрожує

Чоловіків підозрюють з ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Їм загрожує від 680 до 850 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсантів, яких затримали на Одещині. А також про непридатність до служби за 8 тисяч доларів.