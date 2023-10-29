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В Одессе напали на медиков скорой помощи, фельдшера ударили ножом

29 октября 2023 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе напали на медиков скорой помощи, фельдшера ударили ножом
Нападение на врача. Иллюстративная фотография. Фото: Экстренная скорая помощь в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе на подстанцию экстренной скорой помощи ворвались двое неизвестных. Они избили и подрезали фельдшера и скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.

Об этом сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области.

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"Сегодня ранним утром на третью подстанцию экстренной скорой помощи в г.Одессе ворвались двое неизвестных. Они шумели, нецензурно ругались, а после замечания, которое им сделал наш фельдшер подстанции, один из них нанес ему три ножевых ранения. После этого оба скрылись", — говорится в сообщении.

Отметим, что парамедика пока госпитализировали. Его коллеги призывают принять законопроект о защите работников экстренной медицинской помощи. Это ведь не единственный случай нападения на работников медучреждений.

"Просим народных депутатов Украины и всех, кто может повлиять на законотворческий процесс, обратить внимание на проблему защиты работников экстренной медицинской помощи. Каждый год мы фиксируем десятки нападений, угроз и других преступлений в адрес наших коллег", — отмечают медработники.

Напомним, в Одесской области неизвестные силой лишили свободы мужчину. Пострадавшего избили, связали и вывезли в поле неподалеку от города. Утром мужчину обнаружили местные жители и вызвали полицию. Пострадавшее транспортировали в больницу. Там ему диагностировали травмы головы, гематому грудной клетки и ножевое ранение спины.

Также мы писали, что стали известны подробности жестокого избиения старшего сержанта ВСУ в Одесской области. Инцидент произошел в городе Черноморск. Военнослужащего избили другие украинские армейцы. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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