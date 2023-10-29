В Одесі напали на медиків швидкої допомоги, фельдшера вдарили ножем

Напад на лікаря. Ілюстративне фото. Фото: Екстрена швидка допомога в Одеської області

В Одесі на підстанцію екстреної швидкої допомоги вдерлися двоє невідомих. Вони побили та підрізали фельдшера і втекли. Зараз їх розшукує поліція.

Про це повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

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"Сьогодні рано-вранці на третю підстанцію екстреної швидкої допомоги в м.Одесі вдерлися двоє невідомих. Вони галасували, нецензурно лаялися, а після зауваження, яке їм зробив наш фельдшер підстанції, один з них наніс йому три ножові поранення. Після цього обидва втекли", — йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що парамедика наразі ушпиталили. Його колеги закликають ухвалити законопроєкт про захист працівників екстреної медичної допомоги. Адже це не єдиний випадок нападу на працівників медзакладів.

"Просимо народних депутатів України та всіх, хто може вплинути на законотворчий процес, звернути увагу на проблему захисту працівників екстреної медичної допомоги. Щороку ми фіксуємо десятки нападів, погроз та інших злочинів на адресу наших колег", — зазначають медпрацівники.

Нагадаємо, в Одеській області невідомі силою позбавили волі чоловіка. Постраждалого побили, зв'язали та вивезли у поле неподалік від міста. На ранок чоловіка виявили місцеві мешканці та викликали поліцію. Постраждало транспортували до лікарні. Там йому діагностували травми голови, гематому грудної клітини та ножове поранення спини.

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