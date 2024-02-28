В Одессе напали на волонтера, собравшего 50 тысяч долларов на ВСУ — подробности

Задержание нападающего: Фото: ГУНП

Одесские правоохранители задержали злоумышленника, спланировавшего разбойное нападение на предпринимателя, собиравшего средства на нужды украинских военных. Разбойник имел при себе поддельное свидетельство рабочего СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Одесской области .

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Злоумышленник знал, что мужчина собрал 50 тысяч долларов и планирует передать их одной из волонтерских организаций на нужды военных. Чтобы завладеть чужими деньгами, правонарушитель тщательно подготовился: изучил распорядок дня "жертвы" и приобрел орудие преступления и маскировочные средства. Фигурант приехал на автомобиле в дом, в котором проживает мужчина, дождался, когда он выйдет на улицу, а затем приставив оружие к голове и пригрозив, сорвал сумку с плеча и скрылся. Впоследствии разбойника задержали полицейские.

Изъяли у злоумышленника

Правоохранители изъяли у нападающего средства, пистолет, газовый баллончик, балаклаву и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Также в ходе обыска стало известно, что мужчина действовал под видом стражи порядка: использовал поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.

Изъяты вещи у разбойника. Фото: ГУНП

Какое наказание

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении в разбое. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также рассматривается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований по признакам незаконного ношения и обращения оружия.

Другое вооруженные нападения на Одесщине

Напомним, в Одессе мужчина похитил золотое украшение из ломбарда и сразу решил его избавиться. Злоумышленника задержали, за совершенное ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе обвинительный приговор получил иностранец, совершивший разбойное нападение на местного жителя. Подвыпивший требовал деньги и ценного у потерпевшего, который ждал электричку.