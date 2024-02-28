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В Одессе напали на волонтера, собравшего 50 тысяч долларов на ВСУ — подробности

28 февраля 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе напали на волонтера, собравшего 50 тысяч долларов на ВСУ — подробности
Задержание нападающего: Фото: ГУНП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесские правоохранители задержали злоумышленника, спланировавшего разбойное нападение на предпринимателя, собиравшего средства на нужды украинских военных. Разбойник имел при себе поддельное свидетельство рабочего СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Одесской области .

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Детали схемы

Злоумышленник знал, что мужчина собрал 50 тысяч долларов и планирует передать их одной из волонтерских организаций на нужды военных. Чтобы завладеть чужими деньгами, правонарушитель тщательно подготовился: изучил распорядок дня "жертвы" и приобрел орудие преступления и маскировочные средства. Фигурант приехал на автомобиле в дом, в котором проживает мужчина, дождался, когда он выйдет на улицу, а затем приставив оружие к голове и пригрозив, сорвал сумку с плеча и скрылся. Впоследствии разбойника задержали полицейские.

Изъяли у злоумышленника

Правоохранители изъяли у нападающего средства, пистолет, газовый баллончик, балаклаву и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Также в ходе обыска стало известно, что мужчина действовал под видом стражи порядка: использовал поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.

В Одессе напали на волонтера, собравшего 50 тысяч долларов на ВСУ - подробности - фото 1
Изъяты вещи у разбойника. Фото: ГУНП

Какое наказание

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении в разбое. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также рассматривается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований по признакам незаконного ношения и обращения оружия.

Другое вооруженные нападения на Одесщине

Напомним, в Одессе мужчина похитил золотое украшение из ломбарда и сразу решил его избавиться. Злоумышленника задержали, за совершенное ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе обвинительный приговор получил иностранец, совершивший разбойное нападение на местного жителя. Подвыпивший требовал деньги и ценного у потерпевшего, который ждал электричку.

Одесса
нападение
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