В Одесі напали на волонтера, який зібрав 50 тисяч доларів на ЗСУ — подробиці

Затримання нападника: Фото: ГУНП

Одеські правоохоронці затримали зловмисника, який спланував розбійний напад на підприємця, що збирав кошти на потреби українських військових. Розбійник мав при собі підроблене свідоцтво робітника СБУ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Зловмисник знав, що чоловік зібрав 50 тисяч доларів та планує передати їх одній із волонтерських організацій на потреби військових. Щоб заволодіти чужими грошима, правопорушник ретельно підготувався: вивчив розпорядок дня "жертви" та придбав знаряддя злочину й маскувальні засоби. Фігурант приїхав на автомобілі до будинку, в якому проживає чоловік, дочекався, коли він вийде на вулицю, а тоді приставивши зброю до голови та пригрозивши, зірвав сумку з плеча і втік. Згодом розбійника затримали поліцейські.

Що вилучили у зловмисника

Правоохоронці вилучили у нападника кошти, пістолет, газовий балончик, балаклаву та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Також у ході обшуку стало відомо, що чоловік діяв під виглядом правоохоронця: використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки.

Вилучені речі у розбійника. Фото: ГУНП

Яке покарання

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у розбої. Йому загрожує до 15 років в'язниці із конфіскацією майна. Також розглядається питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками незаконного носіння та обігу зброї.

Інша збройні напади на Одещині

Нагадаємо, в Одесі чоловік викрав золоту прикрасу з ломбарду та одразу вирішив її позбутися. Зловмисника затримали, за скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі обвинувальний вирок отримав іноземець, який скоїв розбійний напад на місцевого мешканця. Чоловік напідпитку вимагав гроші та коштовного у потерпілого, який чекав на електричку.