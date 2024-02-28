Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі напали на волонтера, який зібрав 50 тисяч доларів на ЗСУ — подробиці arrow

В Одесі напали на волонтера, який зібрав 50 тисяч доларів на ЗСУ — подробиці

28 лютого 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі напали на волонтера, який зібрав 50 тисяч доларів на ЗСУ — подробиці
Затримання нападника: Фото: ГУНП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеські правоохоронці затримали зловмисника, який спланував розбійний напад на підприємця, що збирав кошти на потреби українських військових. Розбійник мав при собі підроблене свідоцтво робітника СБУ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми 

Зловмисник знав, що чоловік зібрав 50 тисяч доларів та планує передати їх одній із волонтерських організацій на потреби військових. Щоб заволодіти чужими грошима, правопорушник ретельно підготувався: вивчив розпорядок дня "жертви" та придбав знаряддя злочину й маскувальні засоби. Фігурант приїхав на автомобілі до будинку, в якому проживає чоловік, дочекався, коли він вийде на вулицю, а тоді приставивши зброю до голови та пригрозивши, зірвав сумку з плеча і втік. Згодом розбійника затримали поліцейські. 

Що вилучили у зловмисника

Правоохоронці вилучили у нападника кошти, пістолет, газовий балончик, балаклаву та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Також у ході обшуку стало відомо, що чоловік діяв під виглядом правоохоронця: використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки.

В Одесі напали на волонтера, який зібрав 50 тисяч доларів на ЗСУ — подробиці - фото 1
Вилучені речі у розбійника. Фото: ГУНП

Яке покарання

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у розбої. Йому загрожує до 15 років в'язниці із конфіскацією майна. Також розглядається питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками незаконного носіння та обігу зброї.

Інша збройні напади на Одещині

Нагадаємо, в Одесі чоловік викрав золоту прикрасу з ломбарду та одразу вирішив її позбутися. Зловмисника затримали, за скоєне йому загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що в Одесі обвинувальний вирок отримав іноземець, який скоїв розбійний напад на місцевого мешканця. Чоловік напідпитку вимагав гроші та коштовного у потерпілого, який чекав на електричку. 

Одеса
напад
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік