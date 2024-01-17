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В Одесі винесли вирок іноземцю, який скоїв напад на містянина

17 січня 2024 14:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі винесли вирок іноземцю, який скоїв напад на містянина
Суддя виносить вирок. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі обвинувальний вирок отримав іноземець, який скоїв розбійний напад на місцевого мешканця. Чоловік напідпитку вимагав гроші та коштовного у потерпілого, який чекав на електричку. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

У вересні минулого року нетверезий іноземець підійшов ввечері до містянина, який очікував електричку, з вимогою віддати мобільний телефон та гроші. Отримавши відмову, зловмисник підняв з землі скляну пляшку, розбив її та кілька разів ударив чоловіка уламком у шию.

Потерпілому вдалось вибити скло з руки нападника, однак той штовхнув його на землю і став душити. Після чого забрав із собою коштовності та втік.

Поліцейських та медиків на місце злочину викликали перехожі. Підозрюваного затримали на наступний день завдяки камерам відеоспостереження. 

Який вирок виніс суд

Іноземця визнали винним за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та присудили вісім років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчиняло розбійні напади на людей. Жертвами шахраїв ставали літні люди, які отримували допомогу від благодійних організацій.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які займалися продажем нерухомості. Злочинному угрупованню вдалося виторгувати чужу квартиру майже за 40 тисяч доларів. 

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