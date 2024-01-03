Вчиняли напади на літніх людей — на Одещині затримали злочинне угруповання

Поліція затримала одного з правопорушників. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчиняло розбійні напади на людей. Жертвами шахраїв ставали літні люди, які отримували допомогу від благодійних організацій.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

Пʼятеро злочинців на чолі з громадянином Молдови вчиняли розбійні напади та крадіжки, переважно на літніх жінок.

До кожного злочину правопорушники ретельно готувалися, підбирали знаряддя злочину, вивчали спосіб життя потерпілих, шляхи непомітного підходу та відходу від їхніх осель. Інформацію про статки громадян збирали двоє співучасників групи, зокрема і колишня співробітниця одного із благодійних фондів, який надає підтримку незахищеним соціальним верствам населення, у тому числі людям, які пережили переслідування, депортації, гетто нацистів.

Як викрили злочинців

Правоохоронці стежили за колишньої співробітницею благодійного фонду, яка навела злочинців на пограбування 85-річної одеситки. Затримати їх вдалося на місці злочину.

Яке покарання загрожує

Наразі усім учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Злочинне угруповання збирало кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовувало їх для своїх потреб.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які займалися продажем нерухомості. Злочинному угрупованню вдалося виторгувати чужу квартиру майже за 40 тисяч доларів.