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В Одесі псевдоволонтери заробляли на військовослужбовцях

26 грудня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі псевдоволонтери заробляли на військовослужбовцях
Правоохоронці затримали шахраїв. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Злочинне угруповання збирало кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовували їх для своїх потреб. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Ділки розробили злочинну схему заробітку, за якою, представляючись волонтерами, дзвонили представникам влади та духовенства, зокрема військовим капеланам, контакти яких знаходили в інтернеті, та під вигаданим ім’ям пропонували передати безоплатно на потреби ЗСУ транспортні засоби, яких насправді не мали.

При цьому шахраї зазначали, що перебувають за кордоном і просили перерахувати на їхні банківські рахунки кошти на паливо для заправки авто та подальшої відправки їх у визначені потерпілими місця.

Таким чином злочинці "нажилися" на понад 130 тисяч гривень та ошукали шістьох людей. 

Яке покарання загрожує

Наразі усіх учасників схеми затримали та повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Їм загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які займалися продажем нерухомості. Злочинному угрупованню вдалося виторгувати чужу квартиру майже за 40 тисяч доларів. 

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