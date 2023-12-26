В Одесі псевдоволонтери заробляли на військовослужбовцях

Правоохоронці затримали шахраїв. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Злочинне угруповання збирало кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовували їх для своїх потреб.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Троє жителів Одеси в умовах воєнного стану вирішили нажитися на військовослужбовцях ЗСУ, які перебувають в зоні бойових дій та потребують для виконання бойових завдань автомобілів.

Ділки розробили злочинну схему заробітку, за якою, представляючись волонтерами, дзвонили представникам влади та духовенства, зокрема військовим капеланам, контакти яких знаходили в інтернеті, та під вигаданим ім’ям пропонували передати безоплатно на потреби ЗСУ транспортні засоби, яких насправді не мали.

При цьому шахраї зазначали, що перебувають за кордоном і просили перерахувати на їхні банківські рахунки кошти на паливо для заправки авто та подальшої відправки їх у визначені потерпілими місця.

Таким чином злочинці "нажилися" на понад 130 тисяч гривень та ошукали шістьох людей.

Яке покарання загрожує

Наразі усіх учасників схеми затримали та повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Їм загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які займалися продажем нерухомості. Злочинному угрупованню вдалося виторгувати чужу квартиру майже за 40 тисяч доларів.